Elis : baisse "contenue" de l'activité

Elis : baisse "contenue" de l'activité









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis fait état d'un chiffre d'affaires 2020 affecté par la pandémie, en baisse de 14,5% à 2,806 MdsE, dont -13,3% en organique, après un recul organique de 13,3% également pour le quatrième trimestre. Malgré un léger ralentissement par rapport au 3ème trimestre, environ 75% des activités du groupe se sont maintenues à un niveau proche de la normale au 4ème trimestre : environ +1% en Santé, -3% en Industrie et -5% en Commerces & Services. L'activité a continué de bénéficier de l'amélioration du taux de rétention lié à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise, ainsi que du développement de nouvelles offres et services en Vêtement de travail et en Hygiène & bien-être. L'Hôtellerie-Restauration (c. 25% du chiffre d'affaire total 2019) a davantage souffert des nouvelles restrictions avec une activité en baisse de près de 70% au 4ème trimestre, traduisant un ralentissement du tourisme dans les grandes villes. L'Europe centrale et la Scandinavie sont résilientes grâce au poids de l'activité Vêtement de travail dans leur mix. La France, l'Europe du Sud et le Royaume-Uni & Irlande sont pénalisés par leur exposition à l'Hôtellerie-Restauration. L'Amérique latine est toujours en croissance grâce à une très bonne dynamique commerciale en Santé. Les prix sont stables dans toutes les zones géographiques.

Elis confirme ses indications relatives à la marge d'EBITDA 2020 et au free cash-flow 2020 communiquées le 22 octobre 2020. Les efforts importants de rationalisation des coûts mis en oeuvre et les plans d'action définis, devraient permettre au groupe d'atteindre une marge d'EBITDA et un free cash flow 2020 légèrement supérieurs aux niveaux de 2019. Les résultats annuels 2020 seront communiqués le 9 mars 2021.