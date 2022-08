Elis annonce une opération d'actionnariat salarié "Elis for all" 2022

(Boursier.com) — Elis annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié " Elis for all " 2022.

CADRE DE L'OPERATION - MOTIFS DE L'OFFRE

Sur la base des délégations consenties aux termes des 25ème et 26ème résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2022, le Directoire, après autorisation du Conseil de surveillance du 27 juillet 2022, a décidé le 28 juillet 2022 de procéder à deux augmentations de capital par émission d'actions, sans droit préférentiel de souscription, réservée l'une, aux salariés adhérents au Plan d'Epargne Groupe d'Elis et l'autre, aux salariés de filiales étrangères d'Elis, conformément aux articles L. 225-129-2, L. 225-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-1, L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement de l'actionnariat salarié qui est un objectif du Groupe Elis et permet de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs du Groupe Elis en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futurs du Groupe Elis.

Le Directoire d'Elis a arrêté les principales caractéristiques de l'offre et a délégué au Président du Directoire la mise en oeuvre des deux augmentations de capital précitées.

L'opération comporte uniquement une formule dite "classique" avec décote et abondement, au titre de laquelle le souscripteur est pleinement exposé aux variations du cours de l'action Elis.

Un plafond commun d'un montant nominal de deux millions d'euros, représentant 2.000.000 actions, s'applique à ces deux augmentations de capital, soit 0,87% du capital social à la date de la décision du Directoire.

L'offre "Elis for All" comporte une décote de 30% par rapport au cours de référence et un abondement égal à une action offerte pour 10 actions souscrites.

Les actions porteront jouissance à la date de leur émission et seront entièrement assimilées aux actions existantes.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Bénéficiaires de l'offre d'actions réservée aux salariés :

Les bénéficiaires de l'offre sont (i) en France, les salariés d'Elis ou des sociétés du groupe Elis adhérentes au Plan d'Epargne du Groupe Elis et (ii) à l'international, les salariés des filiales étrangères d'Elis établis dans les pays mentionnés ci-dessous, justifiant d'au moins trois mois d'ancienneté, consécutifs ou non, au 19 septembre 2022, date d'ouverture de la souscription.

Le périmètre de l'offre s'étend aux entités françaises adhérentes au Plan d'Epargne Groupe Elis et étrangères du Groupe établies dans les pays suivants : Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Prix de souscription

Le prix de souscription sera fixé par le Président du Directoire, agissant sur délégation du Directoire, le jour ouvré précédant l'ouverture de la période de souscription. Il sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action ELIS sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant la date de la décision du Président du directoire fixant l'ouverture de la période de souscription, diminuée d'une décote de 30%.