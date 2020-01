Elis : Ameriprise Financial sous les 5% des droits de vote

Elis : Ameriprise Financial sous les 5% des droits de vote









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 28 janvier 2020 par l'AMF, la société Ameriprise Financial Inc. (Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'Autorité française des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 22 janvier 2020, le seuil de 5% des droits de vote de la société Elis, et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 12.671.657 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 5,73% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Elis sur le marché, indique le déclarant. Ameriprise Financial Inc. agit par l'intermédiaire des sociétés Threadneedle Asset Management Holdings Limited et Columbia Management Investment Advisers, LLC qu'elle contrôle au plus haut niveau.