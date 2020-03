Elis : acquisition en Allemagne

Elis : acquisition en Allemagne









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Le groupe Elis a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 100% de la société Haber en Allemagne.

Haber est un groupe familial qui opère deux usines dans l'Ouest de l'Allemagne : la première à Landstuhl, en Rhénanie-Palatinat et la seconde à Sarrebruck, dans la Sarre. L'activité de cette société, en Allemagne et au Luxembourg, est dédiée à la location-entretien de linge plat et de vêtements professionnels pour des clients provenant essentiellement du secteur de la santé, ainsi qu'à l'entretien du linge personnel de résidents de maisons de retraite.

Haber a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros.