Elis : acquisition au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Elis, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, poursuit sa stratégie de consolidation de ses marchés clés avec la finalisation de l'acquisition de 100% de Central Laundry au Royaume-Uni. Central Laundry est une société qui opère une usine dans la région de Birmingham. L'activité est dédiée à la location-entretien de Linge plat pour des clients provenant du secteur de la Santé et Central Laundry a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 4 M£. Cette acquisition, dont le processus était entamé depuis plusieurs mois, permet à Elis de renforcer sa position parmi les acteurs leaders sur le marché de la santé au Royaume-Uni.