Elis : à suivre demain

(Boursier.com) — Elis évolue peu à la veille de son point annuel. Le groupe, qui a déjà dévoilé un chiffre d'affaires 2023 de 4,309 milliards d'euros, en croissance organique de +11,8%, a indiqué fin janvier que son résultat opérationnel ajusté et son résultat net courant 2023 devraient être supérieurs aux objectifs communiqués en octobre, grâce à la forte progression de l'Ebitda. De son côté, le free cash-flow 2023 était anticipé légèrement supérieur à 300 ME, en progression de c.75 ME par rapport à 2022.