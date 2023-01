Elior : vive progression

(Boursier.com) — Elior surperforme nettement le marché ce mercredi avec un titre qui progresse de 4,2% à 4,1 euros. La Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 2,5 à 4,22 euros tout en restant à 'conserver'. 2022 a été une année difficile tant pour les marchés actions que pour les marchés de la dette, avec une forte volatilité et un manque évident de conviction tant sur les questions géopolitiques que sur les perspectives macroéconomiques, explique la DB. Néanmoins, sur le plan opérationnel, l'ensemble du secteur 'Voyages & Loisirs' a connu une année de forte reprise opérationnelle qui s'est terminée sur des niveaux encore plus hauts que 2019, grâce à des prix plus élevés, et ce même si le taux d'occupation est toujours inférieur aux niveaux de 2019. Malheureusement, cette reprise ne s'est absolument pas répercutée sur les actions (le Stoxx T&L a terminé l'année à -15,4% contre -12,9% pour le Stoxx 600), détaille le courtier.