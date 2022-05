Elior : vive hausse à la veille du point semestriel

(Boursier.com) — En tête du SBF120, Elior bondit de 7% à 3 euros et ramène ses pertes depuis le premier janvier à environ 52%. Le spécialiste de la restauration collective sous contrat dévoilera demain matin le chiffre d'affaires de son premier semestre 2021-2022 et tentera de faire aussi bien que son homologue britannique Compass, qui a rehaussé sa guidance annuelle la semaine passée. Concernant Elior, le consensus 'Bloomberg' table sur des revenus trimestriels de 1,05 milliards d'euros et de 2,15 MdsE sur l'ensemble du semestre.

En début d'année, le management avait suspendu ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022 compte tenu du manque de visibilité quant à l'impact des protocoles sanitaires restrictifs mis en place pour endiguer la vague Omicron. La levée des restrictions depuis pourrait permettre au groupe de présenter de nouveaux objectifs.