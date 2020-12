Elior : vive hausse

Elior : vive hausse









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Elior se distingue à nouveau sur la place parisienne, en hausse de 7% à 5,34 euros. Une troisième séance de progression qui n'efface pas la chute de plus de 60% de l'action depuis le début de l'année. Le titre du groupe de restauration sous contrat est porté par plusieurs notes d'analystes : Goldman Sachs a revalorisé le dossier de 5,5 à 7,9 euros tout en confirmant son avis 'achat' et Alphavalue a ajusté sa cible de 8,03 à 8,32 euros en restant également à l''achat'. Le marché continue à être majoritairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 10 analystes recommandent encore d''acheter' l'action, 8 sont à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 5,86 euros.