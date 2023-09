Elior : violente chute !

(Boursier.com) — Nouveau gadin pour Elior en Bourse avec un titre qui plonge de 12% à 1,9 euro ce lundi sur le marché parisien. Un simple abaissement d'objectif semble être à l'origine de ce décrochage, signe de la forte volatilité sur l'action du groupe de restauration collective et de services. Toujours 'neutre' sur le dossier, UBS a ramené sa cible de 3,1 à 2,4 euros afin de refléter le dernier avertissement sur la marge d'EBITA ajusté de la firme, qui anticipe désormais une marge d'environ 1%, contre le bas de la fourchette précédente de 1,5 à 2%. "Nous nous attendons désormais à une reprise des marges plus lente, étant donné que l'inflation reste élevée, que les renégociations de contrats dans le secteur public français restent compliquées, que les coûts sont plus élevés pour certains nouveaux contrats et compte tenu du bilan d'exécution plus faible d'Elior par rapport à ses pairs", expliquent les analystes de la banque suisse.