Elior : violent décrochage, l'inflation pèse sur la rentabilité

(Boursier.com) — Matinée très compliquée pour Elior qui efface ses copieux gains des derniers jours avec un titre qui décroche de près de 10% à 2,78 euros. Le géant de la restauration collective a creusé ses pertes au premier semestre, accusant un déficit net de 266 millions d'euros contre une perte de 53 ME un an plus tôt, malgré des revenus des activités poursuivies de 2,239 MdsE, en hausse de 19,8 % (+18% en organique). Le free cash-flow est ressorti à - 59 ME, contre +31 ME l'an dernier, en raison principalement de la forte croissance du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et de la poursuite de l'apurement des charges différées pendant la période Covid et ce malgré une légère hausse de l'EBITDA et des dépenses d'investissement quasi-stable.

Compte tenu de l'intensification des pressions inflationnistes qui pèsent sur les marges opérationnelles du groupe, Elior anticipe sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 un EBITA ajusté autour de l'équilibre (en excluant les pertes de Preferred Meals estimées à 35 ME sur l'exercice en cours), contre une hausse de 2 à 2,5% visée en début d'année (avant que le management ne suspende ses objectifs), et une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 16% (contre 18% visé précédemment).

Malgré un chiffre d'affaires plutôt encourageant et supérieur aux attentes, l'intensification des pressions inflationnistes pèse lourdement sur les marges, comme malheureusement attendu, affirme Bryan Garnier. Au-delà du résultat opérationnel, le groupe a enregistré une charge exceptionnelle de 181 ME pour dépréciation des écarts d'acquisition en France et en Espagne et des actifs aux Etats-Unis. Face à cette situation, le groupe met en place un vaste plan d'action allant de la renégociation des contrats, au développement de nouvelles offres et au renforcement de la maîtrise des coûts opérationnels et annonce sa décision de fermer son activité industrielle Preferred Meals US acquise en 2016. Ce sont des mesures bienvenues mais elles ne produiront pas de résultats à très court terme, détaille le broker, à 'vendre' sur le dossier.

Selon Bernstein, les prévisions d'Elior pour le reste de l'année montrent que la société est encore loin de la reprise, alors que ses homologues s'en rapprochent. "Cela, ajouté à l'absence d'amélioration de la rétention, au report du redémarrage du dividende à l'exercice 2023/24 et à la réduction des ambitions pour 2024 moins de six mois après les avoir annoncées, ne permet pas de s'enthousiasmer pour l'instant, malgré le cours du titre", ajoute le broker.

Oddo BHF ('sous-performer') évoque des résultats difficiles à lire compte tenu d'un chiffre d'affaires plus solide, mais des marges inférieures et des problèmes de trésorerie qui pourraient susciter des inquiétudes. Dans l'ensemble, l'analyste s'attend à une révision à la hausse mineure des attentes du consensus sur la ligne de revenus pour 2024, mais la confiance sur les objectifs révisés pourrait être limitée dans l'environnement actuel. Elior se négocie sur un ratio VE/EBIT 23 de 11,9x, contre 11,2 pour Sodexo, ce qui n'apparaît pas particulièrement attractif.