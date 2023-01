Elior : une semaine à oublier

(Boursier.com) — Malgré un rebond de 2% ce vendredi, Elior essuie le gadin de la semaine sur le marché parisien avec une action en retrait de plus de 15% après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. Le groupe de restauration collective sous contrat a enregistré un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de 11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre, contre 399 ME à fin septembre, un niveau "conforme " aux attentes du management, qui a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires.

"Nous ne prévoyons pas d'ajustements significatifs du consensus pour l'exercice 2022-23 à la suite de cette publication, mais le 'raté' du premier trimestre et la consommation de trésorerie pourraient mettre le titre sous pression après le récent très fort rallye (+85% sur 3 mois)", affirmait jeudi Oddo BHF.

Ce vendredi, Bernstein a réitéré son avis 'performance de marché' tout en réduisant son objectif de 4,2 à 3,6 euros tandis que la Deutsche Bank ('conserver') a ajusté la mire de 4,2 à 4,1 euros. Pour IT ICAP Midcap, cette publication est ressortie en ligne avec ses attentes alors que le courtier n'attendait pas de bonne surprise que ce soit sur la répercussion de l'inflation ou la dynamique commerciale... Toujours prudent sur le dossier, le broker reste à 'conserver', considérant qu'il est toujours trop tôt pour se positionner.