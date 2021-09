Elior : très belle semaine

(Boursier.com) — Elior signe la performance de la semaine sur le SBF120 à Paris à la faveur d'un gain de de plus de 12%. Le groupe de restauration collective a notamment été soutenu par une note de Citi qui s'est dit constructif sur le secteur alors que la mobilité sur le lieu de travail a inversé sa récente dynamique négative : c'est "clairement un signe encourageant". Mercredi, HSBC ('acheter') avait également jugé 'impressionnante' la reprise dans l'industrie. La valeur a aussi été dopée par les récents achats de titres de Gilles Cojan. Le président d'Elior a acquis plus de 117.000 actions (à moins de 6 euros pièce) au cours de la semaine dernière, selon les déclarations transmises à l'AMF les 14 et 15 septembre.