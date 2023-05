Elior : timide rebond après le plongeon

(Boursier.com) — Elior affiche un rebond limité (+0,6% à 3 euros) au lendemain de son violent décrochage à la suite de sa publication semestrielle. Oddo BHF évoque des prises de profit (le titre avait progressé de +19% sur les 10 dernières séances) et la déception liée aux perspectives (abaissement de la guidance de marge FY23, absence de guidance moyen terme intégrant DMS)... D'un point de vue purement opérationnel, l'analyste considère toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que ses concurrents, même avec l'intégration de DMS, avec un risque d'intégration relativement élevé à court terme. Il pense qu'il faudra probablement 2 ou 3 ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan serré pour le moment. Le broker maintient ainsi sa recommandation 'sous-performance' même s'il reste confiant sur les fondamentaux du secteur de la restauration collective et sa résilience en temps de crise économique.