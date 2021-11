Elior : sur les 6 euros

(Boursier.com) — Elior campe sur les 6 euros ce jeudi, toujours soutenu par sa publication annuelle. Le spécialiste de la restauration collective a enregistré sur son exercice 2020-2021 un EBITA ajusté de -64 ME, contre -69 ME un an plus tôt, reflétant "la stricte maîtrise des coûts opérationnels", pour un chiffre d'affaires de 3,69 MdsE, en repli organique de 5,3%. Le free cash-flow ressort à 13 ME contre -15 ME l'an passé. Pour l'exercice 2021-2022, Elior anticipe une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'EBITA ajusté comprise entre 2% et 2,5%, avec des capex limités à environ 2,5% des revenus.

A moyen terme, le management anticipe une croissance organique annuelle d'au moins 7% pour 2022-2023 et 2023-2024 avec une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,6% en 2023-2024.

Parmi les derniers avis de brokers, Citigroup a relevé son objectif de cours de 8 à 9 euros et Oddo BHF a ajusté le sien de 5,7 à 6,2 euros, tout en restant à 'sous-performer', tandis que Midcap Partners a ajusté la mire de 5 à 5,5 euros, mais en restant à 'vendre'. Bernstein ('performance de marché') a noté de son côté que les résultats ont dépassé les attentes et souligne que c'est la première fois depuis la pandémie de Covid-19 qu'Elior donne des "indications précises", et bien que les objectifs pour l'exercice 2022 soient plus faibles que ceux de ses pairs, ceux pour 2024 sont "ambitieux, bien supérieurs" au consensus.