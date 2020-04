Elior : sous tension

Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Elior retombe de plus de 8% ce mercredi à 6,27 euros. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a dégradé le dossier à 'accumuler' avec un cours cible ajusté en baisse de 8,07 à 7,97 euros. "La propagation rapide de l'épidémie en Europe continentale d'abord (en Italie dès février, puis en France et en Espagne) et plus récemment au Royaume-Uni et aux États-Unis - avec pour conséquences notables la décision des gouvernements de fermer les écoles et les universités, et de limiter les déplacements en imposant le télétravail - impacte nos activités" avait prévenu la direction du groupe dernièrement.

Pour réduire l'impact de cette situation, Elior recourt à tous les dispositifs existants afin d'adapter rapidement son organisation, notamment la prise de congés, la formation, la mobilité interne et le chômage partiel en s'appuyant sur les plans gouvernementaux mis en place pour soutenir les économies nationales.

Avec la vente d'Areas, en juillet 2019, Elior s'est retiré du secteur du tourisme et a renforcé son bilan. Au 30 septembre 2019, le ratio d'endettement d'Elior Group était de 1,8x, soit à un niveau très inférieur aux exigences des covenants...