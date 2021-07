Elior : sous pression

Elior : sous pression









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Elior recule de 2,8% à 5,60 euros, alors que Midcap Partners a abaissé le curseur sur le dossier de 5,9 à 5 euros avec un avis à 'vendre'. La situation sanitaire pèse de nouveau sur le dossier avec le risque que fait planer le variant Delta. Le groupe avait affiché un chiffre d'affaires des activités poursuivies de 1.869 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021, contre 2.459 millions d'euros un an plus tôt. La baisse de 24 % par rapport à l'exercice précédent reflétait une contraction organique de -22,3% et un effet de change de -1,7%, notamment à cause du dollar américain et de la livre sterling.