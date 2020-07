Elior signe un partenariat avec l'AOP Pêches et Abricots de France

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior vient de nouer un partenariat avec l'AOP Pêches et Abricots de France afin de proposer des fruits d'été labellisés Vergers écoresponsables dans ses restaurants en France. Ce partenariat illustre l'engagement d'Elior de faire progresser la part de ses approvisionnements responsables en privilégiant les produits de saison et labellisés.

Durant les mois de juillet, août et septembre, les restaurants Elior proposeront des pêches, des abricots et des nectarines labellisés Vergers écoresponsables à leurs convives. Il s'agit d'un premier partenariat au niveau national entre les deux acteurs pour que ces produits de qualité puissent être proposés sur l'ensemble du territoire. Cette opération permet de promouvoir la filière agricole française et proposer des fruits savoureux aux adultes et enfants.

"L'AOP Pêches et Abricots de France représente plus de 900 producteurs issus des quatre grandes régions productrices : la Vallée du Rhône, la plaine de la Crau, les Costières, le Roussillon et la Corse. Le partenariat avec Elior nous permet de proposer nos produits dans les cantines et sensibiliser ainsi enfants et adultes à nos modes de production respectueux de la terre et des hommes", souligne Raphaël Martinez, Directeur Fédération fruits et légumes d'Occitanie Pêches et Abricots de France.