Elior se refinance et allonge la maturité de sa dette

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior se refinance avec succès, allonge la maturité de sa dette et diversifie ses sources de financement

Elior a émis, le 8 juillet, 550 millions d'obligations senior à échéance 2026 et mis en place un nouveau prêt senior syndiqué d'un montant principal total de 100 millions d'euros ainsi qu'un nouveau crédit senior revolving d'un montant principal total de 350 ME (Ligne de Crédit Renouvelable et avec le Nouveau Prêt Syndiqué, les 'Senior Facilities').

Le produit brut des obligations, avec le produit du Nouveau Prêt Syndiqué, a été utilisé pour rembourser le prêt syndiqué existant d'Elior, pour financer ses besoins généraux et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

Les obligations sont des obligations senior non sécurisées, à échéance au 15 juillet 2026.

Hormis les cas de remboursement avec paiement d'une pénalité de remboursement anticipé (make-whole premium), ou de remboursement avec des fonds propres, ou en cas de certaines évolutions de la législation fiscale, les obligations ne sont pas remboursables à l'initiative d'Elior avant le 15 juillet 2023. Passé cette date, les obligations sont remboursables avec une prime. Lors de certains événements constituant un changement de contrôle, les porteurs d'obligations peuvent demander leur rachat par Elior au prix de 101%, majoré des intérêts courus et impayés (le cas échéant).

Ces obligations seront cotées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.