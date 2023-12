Elior : s'enflamme, JP Morgan dope le titre

(Boursier.com) — Dans de très gros volumes, Elior s'envole de 11% à 2,79 euros en fin de séance à Paris. Il faut dire que le toujours très influent JP Morgan est repassé de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur le groupe de services avec un objectif réhaussé de 2,30 à 3 euros. La banque estime que " le pire est derrière nous". Elle ne conseille néanmoins pas encore d'acheter le titre car la visibilité est limitée et la dynamique sous-jacente reste préoccupante. La nomination de Daniel Derichebourg en tant que DG et l'acquisition de Derichebourg Multiservices pourraient néanmoins conduire à une meilleure dynamique et à une reprise des marges, même s'il existe encore trop d'incertitudes.