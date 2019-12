Elior s'enflamme après de solides résultats

Elior s'enflamme après de solides résultats









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Elior signe l'une des 'perfs' du jour en début de séance avec un titre qui décolle de plus de 9% à 12,2 euros. Les investisseurs saluent la solide publication annuelle du spécialiste de la restauration sous contrat, qui a vu son bénéfice net grimper à 270 millions d'euros sur son exercice décalé 2018-2019 contre 34 ME dégagés il y a un an. Le free cash-flow opérationnel a atteint 251 ME, en progression de 162 ME.

Les perspectives 2019-2020 sont "en ligne avec la trajectoire moyen terme" avec une croissance organique attendue à 2%, une amélioration de la marge d'Ebita ajusté d'au moins 10 points de base et des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.

Bernstein parle de résultats en ligne avec le consensus mais souligne l'amélioration du free cash-flow nettement supérieure aux attentes. La société estime qu'elle pourrait restituer jusqu'à 350 millions d'euros à ses actionnaires au cours des deux prochaines années, dividendes compris, ce qui en fait le seul acteur du secteur à promettre un retour en cash cette année.

L'envolée matinale de l'action lui permet de ramener ses pertes depuis le début de l'année à un peu plus de 6%.