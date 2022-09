Elior : rouge vif

(Boursier.com) — En queue du palmarès, Elior plonge de près de 14% à 2,27 euros en début de séance à paris, sa plus forte baisse depuis plus de 15 semaines. L'actualité autour du groupe de restauration collective sous contrat est marquée par plusieurs notes d'analystes. Stifel a tout d'abord réitéré son avis 'vendre' tout en abaissant sa cible de 2,8 à 2,2 euros. JP Morgan a lui réduit son objectif de 2,5 à 2 euros avec une recommandation maintenue à 'sous-pondérer'.

Oddo BHF confirme pour sa part son avis 'sous-performer' et réduit son objectif de 3 à 2,6 euros. A la suite d'un contact avec la société, l'analyste note un message prudent lié à certains éléments de macroéconomie qui pourraient peser sur l'activité d'Elior à court terme. Ainsi, le groupe subit actuellement des difficultés d'approvisionnement et une inflation très forte sur certaines matières premières liées à la sécheresse estivale, notamment le beurre et le lait, produits difficilement substituables. En parallèle, Elior fait face à des difficultés de recrutement au retour de l'été, avec

une main d'oeuvre disponible moins nombreuse, ce qui entraîne une inflation salariale supplémentaire...

Le broker reste confiant quant aux fondamentaux du secteur de la restauration collective et sa résilience en temps de crise économique. Néanmoins, il semble qu'Elior a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années qui rendent son retournement incertain et relativement long malgré un impact positif évident de la fin du Covid-19. L'analyste pense qu'il faudra probablement 2 ou 3 ans pour redresser le groupe, dans un contexte de bilan serré, avec un levier DN/EBITDA de 4,4x à fin 2023e, très proche du covenant (4,5x). En parallèle, la valorisation reste élevée, avec un multiple de VE/EBIT 2023 estimé de 18,1x (vs Sodexo et ISS à respectivement 11,8x et 10,4x).

Le marché est globalement assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont 'positifs', 10 sont 'neutres' et 5 sont 'vendeurs'.