Elior : retour du rouge

(Boursier.com) — Elior retombe de 0,9% à 2,99 euros après son léger sursaut d'hier. Le titre avait fortement souffert mercredi à la suite de sa publication semestrielle. TP ICAP Midcap parle d'une chute brutale, qui reflète les difficultés du groupe et que l'acquisition de DMS ne peut pas occulter. Le management a ainsi affiné sa guidance en bas de la fourchette de l'objectif de marge (1,5%), intégrant l'acquisition de DMS au second semestre, qui pourtant affiche un niveau de rentabilité supérieur.

En plus des difficultés opérationnelles, l'arrivée du nouveau CEO, Daniel Derichebourg, devrait créer de l'incertitude à court terme. Si à moyen terme, le nouveau patron devrait permettre à la société de retrouver une trajectoire de rentabilité plus attractive, le broker pense qu'à court terme, le choc de culture devrait créer un certain attentisme aux différents niveaux de l'entreprise. Il reste ainsi prudent sur le dossier considérant que de nouvelles déceptions ne sont pas à exclure. Le courtier est à 'conserver' sur la valeur avec un objectif de 3,3 euros.