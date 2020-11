Elior : remonte encore...

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior se distingue de nouveau, en hausse de 2,4% ce mercredi, à 5,53 euros, alors que le titre a repris plus de 50% depuis la fin de semaine passée sur fond d'espoirs de sortie de crise sanitaire avec l'arrivée de vaccins efficaces début 2021. Le spécialiste de la restauration collective a par ailleurs dévoilé des comptes préliminaires annuels supérieurs aux attentes des analystes avec un Ebita ajusté des activités poursuivies de -71 ME, à comparer à 176 ME l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 3,967 milliards d'euros, en décroissance organique de 19,7%.

L'impact de la Covid-19 est estimé à 1,003 ME sur les recettes et 268 ME sur l'Ebita ajusté. L'impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires (drop-through) sur l'année est de 27%, inférieur au 30% annoncé précédemment.

Hors impacts de la COVID-19, des grèves en France et des sorties de contrats volontaires en Italie et la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, la croissance organique de l'exercice 2019-2020 est ressortie à +1,7%.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 5,75 à 5,40 euros. Citi ('achat') a noté pour sa part que le groupe avait aussi dégagé un flux de trésorerie opérationnel disponible bien meilleur qu'anticipé au cours de l'année...