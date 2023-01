Elior reconnu pour son activité environnementale

(Boursier.com) — Pour la deuxième année consécutive, Elior a obtenu la note B dans le classement 'Climate Change 2022' du Carbon Disclosure Project (CDP), organisme international de référence, qui évalue la performance de la stratégie carbone des entreprises en leur attribuant une note de A à D. La stratégie concrète et continue d'Elior Group pour une restauration collective respectueuse des humains et des ressources de la planète est une nouvelle fois reconnue.

En tant que restaurateur social et responsable, Elior Group s'est engagé dans le cadre de sa feuille de route RSE, à?prendre part à la transition vers une société moins carbonée et à préserver les ressources de la planète. Le Groupe s'est ainsi fixé pour objectif de réduire de 12% ses émissions de gaz à effet de serre par repas en 2025, en utilisant 80% d'électricité renouvelable sur ses sites, en améliorant leur performance énergétique, en réduisant de 30% le gaspillage alimentaire et en réduisant l'impact carbone de son offre alimentaire.??

Ces objectifs s'inscrivent dans une stratégie climat ambitieuse, dont les points forts permettent cette distinction par le CDP Climate Challenge 2022.

Aurélie Stewart, Directrice RSE de Groupe Elior a déclaré : "Nous obtenons, pour la deuxième année consécutive, une réelle reconnaissance de la pertinence de notre stratégie climat. Œuvrer pour la préservation d'une planète habitable tout en garantissant une restauration saine et durable pour nos convives est essentiel pour Elior. Nous sommes ravis de cette distinction et allons poursuivre nos engagements en la matière afin de créer une véritable dynamique vertueuse pour la planète, pour nos employés, nos partenaires et nos convives".