Elior : recommande le vote à distance à ses actionnaires

(Boursier.com) — Elior Group rappelle que ses actionnaires sont appelés à se réunir en Assemblée générale mixte, le vendredi 20 mars 2020 à 9h00, au siège de la société, à Paris La Défense. Dans le contexte actuel d'épidémie de coronavirus (COVID-19) et de lutte contre sa propagation, et dans le prolongement du communiqué de presse de l'Autorité des marchés financiers du 6 mars 2020 relatif aux Assemblées générales de sociétés cotées, la société rappelle à ses actionnaires qu'il leur est possible de voter à distance. La société recommande le vote à distance, en particulier pour les personnes ayant visité une zone où l'infection est répandue ou qui ont été en contact étroit avec une personne infectée par le virus .

Le vote à distance consiste soit en un vote par correspondance, soit en une procuration donnée à une personne de son choix ou au président de l'Assemblée générale. Le vote à distance peut être transmis par voie postale ou électronique dans les délais et formes figurant dans l'avis de convocation de l'assemblée générale disponible sur le site Internet de la société.