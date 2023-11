Elior : publication saluée

(Boursier.com) — Porté par la présentation de ses comptes annuels, Elior rebondit de 4,5% à 2,23 euros et efface une partie de son repli d'hier. Le groupe vise pour l'exercice 2023-2024 une croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5% (y compris une continuation du processus de rationalisation du portefeuille de contrats) et une progression de la marge d'EBITA ajusté à environ 2,5%.

Pour TP ICAP Midcap, ces résultats 2023 sont " pour une fois sans surprise " et en ligne avec ses attentes. La trajectoire de désendettement du groupe est également conforme à son scénario, le groupe visant un levier de 4x en septembre 2024 (au moment de la négociation du refinancement de l'obligation HY 2026), puis sous 3x en septembre 2026. Cette publication est donc positive, et conforte le scénario prudent mais constructif du broker sur le redressement d'Elior. Elle tend aussi à crédibiliser la capacité de redressement du nouveau management en place. L'analyste est à l''achat' sur la valeur avec une cible de 2,5 euros.

Stifel ('vendre') juge les perspectives 2023-2024 légèrement inférieures aux attentes en termes de chiffre d'affaires, mais globalement conformes en termes de marge, l'amélioration devant être soutenue par un relâchement des pressions inflationnistes. Même si le broker considère les prévisions de revenus comme conservatrices, l'objectif de marge semble ambitieux à ce stade, même s'il pourrait être atteint si le ralentissement de l'inflation se maintient au cours des prochains mois.