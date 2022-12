Elior : protocole d'acquisition du pôle Multiservices de Derichebourg

(Boursier.com) — Elior annonce avoir signé un protocole d'acquisition du pôle Multiservices de Derichebourg.

Elior accélère ainsi son redressement avec :

La création d'un nouveau leader international de la restauration collective et du multiservices avec environ 134.000 collaborateurs

L'enrichissement des activités du Groupe avec des offres nouvelles et complémentaires

La réduction significative du levier financier : flexibilité accrue pour piloter la croissance dans la restauration collective et les services

Le groupe évoque un important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 ME de synergies annuelles d'EBITDA "run rate" et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024.

L'acquisition sera entièrement rémunérée par l'émission d'actions Elior Group au profit de Derichebourg SA sur la base d'une valeur de 5,65 euros par action, soit des primes de 119% et 128% par rapport respectivement au dernier cours de bourse et à la moyenne un mois, avant rumeurs, portant à 48,4% la participation au capital de Derichebourg SA, actionnaire de référence et de long terme.

Le groupe Elior engage ainsi une étape nouvelle décisive de son histoire, dans un secteur en forte mutation.

Le Groupe deviendra en effet un leader international dans le secteur de la restauration collective et des multiservices, avec un chiffre d'affaires consolidé pro forma 2021/2022 de 5,23 milliards d'euros et environ 134.000 collaborateurs.

La complémentarité des activités d'Elior et de DMS permettrait d'enrichir significativement l'offre dans le secteur très attractif des services, d'élargir la clientèle et de densifier le maillage territorial, notamment en France, ainsi que l'empreinte européenne et mondiale. De plus, avec l'amélioration de son profil financier, et notamment la réduction significative de son levier financier, Elior retrouvera la capacité d'accélérer sa croissance à la fois dans la restauration collective et dans les services. Enfin, l'opération offrirait un fort potentiel de création de valeur avec des synergies estimées au minimum à 30 millions d'euros d'EBITDA en année pleine à l'horizon 2026.

Bernard Gault, président-directeur général d'Elior Group, commente : "Après avoir remis le Groupe sur la voie de la rentabilité, nous accélérons notre redressement en nous renforçant dans les métiers des services qui sont attrayants et complémentaires de nos activités actuelles. En proposant une gamme de services plus larges à nos clients, nous nous fixons une nouvelle ambition et nous créerons de la valeur à long terme pour le Groupe, ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. Ce projet s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle gouvernance, équilibrée et adaptée pour l'ensemble des parties prenantes. Daniel Derichebourg, qui sera proposé pour devenir président-directeur général du Groupe, est un entrepreneur expérimenté et passionné par ses clients. Son parcours témoigne de sa réussite exceptionnelle. Il est le dirigeant tout indiqué pour accélérer le redressement du Groupe et lui permettre de réaliser pleinement son potentiel dans nos deux métiers. Ses intérêts seront pleinement alignés avec ceux d'Elior et de ses actionnaires."

Daniel Derichebourg, président-directeur général de Derichebourg et administrateur d'Elior Group, a ajouté : "En apportant Derichebourg Multiservices à Elior Group, Derichebourg accroît sa participation au capital d'Elior Group et confirme son ambition d'actionnaire de référence et de long terme. Le groupe Elior, au cours de sa revue des options stratégiques, a pleinement perçu le potentiel du projet industriel de Derichebourg Multiservices, ainsi que la qualité de nos équipes et de nos actifs. Nous souhaitons créer un nouveau leader mondial de la restauration collective et du multiservices. J'apporterai toute mon expérience d'entrepreneur au service de ce nouveau challenge.

Je suis convaincu du potentiel de redressement de l'entreprise et de création de valeur de ce rapprochement. Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger le groupe Elior et de partager avec tous les collaborateurs mes valeurs et ma vision stratégique, afin d'engager le Groupe sur une nouvelle étape de croissance créatrice de valeur sur le long terme."