Elior : plus forte baisse de la semaine sur le SBF120

(Boursier.com) — Elior essuie la plus forte baisse de la semaine sur le SBF120. Plombé par sa chute actuelle, le titre du spécialiste de la restauration collective affiche une perte de plus de 11% sur cinq séances, et se négocie sur un nouveau plancher historique. Le groupe a présenté aux partenaires sociaux un plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit la suppression de 1.888 postes au sein de sa branche restauration d'entreprise, soit 20% des effectifs de cette branche, qui emploie 9.500 salariés en France, au sein d'Elior Entreprises et Arpège.

La crise du coronavirus a fait plonger l'activité de restauration d'entreprise de 45% en un an, mais la direction prévoit que dans "le monde d'après" la pandémie, l'activité ne reviendra pas à son niveau antérieur. Le plan de restructuration actuel est ainsi "calibré sur une baisse d'activité de 20%" après la crise sanitaire, dans une situation où la restauration d'entreprise devrait rester durablement affectée par les changements de mode de travail.