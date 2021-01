Elior plonge après une publication décevante

(Boursier.com) — Elior subit d'importants dégagements après la publication d'un chiffre d'affaires en retrait de 27,7% sur les trois mois clos fin décembre, à 945 millions d'euros. Un niveau bien inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur des revenus de 1,02 MdsE. En queue de SRD, le titre du groupe de restauration collective plonge de 10% à 5,3 euros dans les premiers échanges de la journée à Paris.

"Le groupe continuera de faire face à une base de comparaison annuelle défavorable jusqu'à mi-mars 2021, date anniversaire des toutes premières mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis", a averti la direction, soulignant qu'"aujourd'hui, rien ne nous permet d'envisager, avec certitude, une situation sanitaire maîtrisée à court terme et normalisée d'ici à la fin de l'exercice 2020-2021".

La cadence par rapport au quatrième trimestre est négative, ce qui montre une "certaine" détérioration des tendances, note Berstein. Elior n'a pas donné de guidance mais dispose d'une trésorerie "solide" pour faire face à la crise, ajoute le courtier ('performance de marché').

Étant donné que la détérioration séquentielle est plus forte que prévu, Oddo BHF s'attend à des ajustements à la baisse de la part du marché. 'Neutre' sur le titre, le broker note que la valorisation actuelle est 10% supérieure à ses niveaux historiques et ne voit pas de moteurs à court terme étant donné que la reprise sera progressive et que le groupe est lourdement endetté (2,8x fin 2022e), ce qui limite le potentiel d'action au niveau des fusion et d'acquisition et du retour aux actionnaires.