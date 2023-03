Elior : Philippe Ronceau est nommé directeur des relations investisseurs

(Boursier.com) — Elior Group annonce la nomination de Philippe Ronceau au poste de directeur des relations investisseurs à compter du 15 mars 2023 ; il sera rattaché à Esther Gaide, directrice financière du Groupe.

Philippe Ronceau a plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il a débuté sa carrière à Londres en 1998 en tant qu'analyste 'sell-side' à couvrir les secteurs des loisirs et des services aux entreprises chez Morgan Stanley puis successivement chez BNP Paribas, Lehman Brothers, Crédit Suisse et MF Global.

En 2013, il intègre le cabinet de conseil Richard Davies Investor Relations, basé à Londres, avant de rejoindre Citigate Dewe Rogerson, où il accompagne les sociétés cotées dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de communication financière et de relations investisseurs. En 2021, il intègre Havas Paris où il conseille Elior Group sur la communication financière et les relations investisseurs.

Philippe Ronceau est diplômé d'une Maîtrise des Sciences de Gestion de l'université Paris-Dauphine et d'un Mastère Spécialisé en Finance de l'ESCP.