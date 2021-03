Elior : nouvelle baisse marquée

(Boursier.com) — Troisième séance de forte baisse pour Elior qui abandonne encore plus de 6% à 6,3 euros ce jeudi. Midcap Partners estime que l'obtention d'un PGE de 225 millions d'euros garanti à hauteur de 80% par l'Etat français envoie un mauvais signal. Alors que le titre affiche une progression de plus de 20% depuis le premier janvier (avant la chute du jour), le broker juge ce rebond trop prématuré. En effet le contexte sanitaire devrait encore peser sur le résultat du groupe et le courtier attend une publication semestrielle très mal orientée.

Elior avait évoqué une génération de cash à l'équilibre sur l'exercice lors de la publication des derniers comptes annuels mais cette ambition semble inenvisageable à l'heure actuelle alors que la situation s'est dégradée au Royaume-Uni et en Europe... Le courtier considère que la restauration collective sera un des secteurs qui sera structurellement perturbé par la crise du covid et pense que la sortie de crise sera longue. MP dégrade ainsi la valeur à 'vendre' malgré un objectif de cours maintenu à 4,9 euros.