Elior : net repli

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior abandonne 5,5% à 5 euros ce mercredi après avoir déjà cédé plus de 6% hier. Moody's a dégradé en début de semaine la note crédit CFR (corporate family rating) de 'Ba2' à 'Ba3' tout en abaissant la perspective de 'stable' à 'négative'. "L'action reflète l'impact prolongé de l'épidémie de coronavirus sur les principaux marchés finaux de la société, notamment le commerce, l'industrie et l'éducation, malgré un certain assouplissement des mesures de confinement dans les principales zones géographiques de la société... Bien que nous prévoyions une reprise rapide du marché de l'éducation au cours de l'exercice 2021, il existe un risque qu'une reprise plus lente du marché des entreprises et de l'industrie entrave l'amélioration des paramètres de crédit à des niveaux correspondant à une notation Ba3".