Elior : mise à jour sur le Coronavirus

(Boursier.com) — Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (COVID-19) et de lutte contre sa propagation, Elior dit travailler en étroite collaboration avec les autorités. Le Groupe suit rigoureusement les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux pour assurer la santé et la sécurité de ses équipes, de ses clients et de ses convives.

"La propagation rapide de l'épidémie en Europe continentale d'abord (en Italie dès février, puis en France et en Espagne) et plus récemment au Royaume-Uni et aux États-Unis - avec pour conséquences notables la décision des gouvernements de fermer les écoles et les universités, et de limiter les déplacements en imposant le télétravail - impacte nos activités" commente le groupe.

"Les activités d'Elior dans le secteur de la Santé sont fortement sollicitées en Restauration dans l'ensemble de nos pays, mais également pour les activités de Services en France. La crise actuelle souligne le caractère essentiel de nos missions en soutien aux services publics des états et des collectivités, notamment dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les institutions pour personnes en situation de handicap, auprès des personnes âgées isolées et en support des activités vitales (armée, police, pompiers...)".

"Dans le secteur Entreprises, bien que fortement impacté par la généralisation du télétravail, nous proposons des offres adaptées aux demandes spécifiques de nos clients - notamment industriels - afin de leur apporter tout le support nécessaire dans la mise en oeuvre de leurs plans de Continuité d'Activité, et ce dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Enfin, nos cuisines centrales sont également mobilisées pour fournir des repas, notamment aux personnels de soins actuellement mobilisées à la demande des autorités".

Pour réduire l'impact de cette situation, Elior recourt à tous les dispositifs existants afin d'adapter rapidement son organisation, notamment la prise de congés, la formation, la mobilité interne et le chômage partiel en s'appuyant sur les plans gouvernementaux mis en place pour soutenir les économies nationales.

Avec la vente d'Areas, en juillet 2019, Elior s'est retiré du secteur du tourisme et a renforcé son bilan. Au 30 septembre 2019, le ratio d'endettement d'Elior Group était de 1,8x, soit à un niveau très inférieur aux exigences des covenants...