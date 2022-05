Elior met en oeuvre un vigoureux plan de redressement

(Boursier.com) — Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats du premier semestre de l'exercice fiscal 2021-2022 clos au 31 mars 2022. Le Chiffre d'affaires ressort à 2.239 ME, en croissance organique de +18% par rapport au premier semestre de l'an dernier, porté à hauteur de +9,9% par le développement commercial. Le Taux de rétention ressort à 91,3%, stable comparé au 31 décembre 2021. L'EBITA ajusté des activités poursuivies du groupe est de -16 ME, comparé à -25 ME un an plus tôt. Le Free cash-flow s'inscrit à -59 ME, contre +31 ME au premier semestre 2020-2021. Les Liquidités disponibles au 31 mars étaient de 444 ME, comparée à 500 ME au 31 décembre 2021 ;

Perspectives 2021-2022 et ambitions à horizon 2024

Pour l'exercice 2021-2022, Elior anticipe :

- Une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 16% ;

- Un EBITA ajusté autour de l'équilibre (en excluant les pertes de Preferred Meals estimées à 35 ME sur l'exercice en cours) ;

- Des Capex inférieurs à 2% du chiffre d'affaires.

Ambitions à horizon 2024 :

- Une croissance organique annuelle moyenne du CA d'au moins 7% sur les deux prochains exercices ;

- Une marge d'EBITA ajusté d'environ 4% en 2023-2024 ;

- Une croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre 2x et 3x ;

- Une reprise de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024.

Bernard Gault, directeur général d'Elior Group, commente : "En dépit des perturbations liées au variant Omicron, l'activité rebondit, portée notamment par un fort dynamisme commercial. En revanche, l'intensification des pressions inflationnistes pèse sur nos marges opérationnelles, déjà dégradées par la pandémie. Nous mettons donc en oeuvre un vigoureux plan de redressement de celles-ci. Il s'appuie sur quatre axes : (1) un programme mondial et systématique de renégociation avec nos clients de toutes nos grilles tarifaires, (2) la construction avec nos clients de nouvelles offres plus durables, (3) le réexamen systématique du portefeuille de contrats (4) le contrôle encore plus strict des coûts opérationnels. Dans ce contexte, le Conseil d'administration a entériné la décision de fermer Preferred Meals aux Etats-Unis, une activité industrielle trop éloignée de notre coeur de métier et qui pèse très lourdement sur les comptes du Groupe. Après deux années difficiles, je tiens à saluer les efforts et la détermination sans faille de nos équipes. J'ai toute confiance dans notre capacité collective à redresser la rentabilité opérationnelle du Groupe et atteindre les ambitions que nous fixons pour 2024".