Elior : marque une pause

(Boursier.com) — Elior campe sur les 5,10 euros ce mercredi, alors que le titre a opéré un gros rebond depuis une quinzaine de jours, sur fond d'espoirs de sortie de crise sanitaire avec l'arrivée de plusieurs vaccins début 2021. Le spécialiste de la restauration collective a par ailleurs dévoilé des comptes préliminaires annuels supérieurs aux attentes des analystes avec un Ebita ajusté des activités poursuivies de -71 ME, à comparer à 176 ME l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 3,967 milliards d'euros, en décroissance organique de 19,7%.

L'impact de la Covid-19 est estimé à 1,003 ME sur les recettes et 268 ME sur l'Ebita ajusté. L'impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires (drop-through) sur l'année est de 27%, inférieur au 30% annoncé précédemment.

Hors impacts de la COVID-19, des grèves en France et des sorties de contrats volontaires en Italie et la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, la croissance organique de l'exercice 2019-2020 est ressortie à +1,7%.

Parmi les derniers avis de brokers, Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 5,4 à 6,15 euros ('acheter'). Citi ('achat') avait de son côté noté que le groupe avait aussi dégagé un flux de trésorerie opérationnel disponible "bien meilleur qu'anticipé au cours de l'année". Malgré son rebond récent, le titre accuse encore une baisse de 60% depuis le début de l'année en bourse de Paris.