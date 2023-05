Elior : le titre s'effondre après un léger avertissement

(Boursier.com) — Elior s'effondre de 18% à 3,2 euros en début de journée à Paris, lourdement sanctionné après son léger avertissement. Le spécialiste de la restauration collective sous contrat restait sur huit séances consécutives dans le vert... Si le management a revu à la hausse sa prévision de croissance organique sur l'exercice 2022-2023, à environ 10%, contre une guidance précédente d'au moins 8%, à la faveur des hausses de prix, il table désormais sur une marge d'EBITA ajusté vers le bas de la fourchette initiale de 1,5% à 2%.

La croissance organique devrait être plus faible au second semestre qu'au premier. Elle devrait restée portée par le dynamisme commercial et les hausses de prix. En revanche, la croissance des volumes sera moindre, étant donné l'effet de rattrapage Omicron au premier semestre. La baisse de la pression inflationniste sur les denrées alimentaires devrait survenir un peu plus tard qu'initialement anticipée.

Confrontés aux prix élevés des denrées alimentaires et de l'énergie, les groupes de restauration collective, déjà durement touchés par les restrictions sanitaires liées au COVID-19, cherchent désormais à renégocier leurs tarifs et leurs accords avec les fournisseurs, maîtriser leurs coûts et limiter le nombre d'options dans les menus.