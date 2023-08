Elior : le titre plonge encore

(Boursier.com) — Elior décroche encore de 7,6% à 2,05 euros ce jeudi à Paris et porte ses pertes depuis le premier janvier à plus de 35%. Le flux vendeur est cette fois à relier à une note de Stifel qui a dégradé la valeur à 'vendre' tout en réduisant son objectif de 3,3 à 1,9 euro. La publication des ventes du troisième trimestre la semaine dernière s'est accompagnée d'un nouvel avertissement sur les bénéfices, le deuxième de l'année, la faute notamment à des coûts de démarrage plus élevés que prévu pour les nouveaux contrats.

En conséquence, le broker réduit ses estimations d'EBITA de 40% pour cette année et d'environ 25% pour les années à venir, et ne prévoit pas de retour à une génération de FCF positive avant l'exercice 2025, reflétant la combinaison de l'inflation et des faiblesses structurelles.