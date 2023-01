Elior : le titre décroche après des ventes un peu courtes au premier trimestre

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires d'Elior ce matin. Dans de gros volumes, le titre du groupe de restauration collective sous contrat plonge de 8,6% à 3,5 euros après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de 11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron).

La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre, contre 399 ME à fin septembre, un niveau "conforme " aux attentes du management, qui a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires.

A horizon 2024, les ambitions du groupe demeurent les suivantes: une croissance organique annuelle moyenne du CA d'au moins 7% sur les deux prochains exercices, une marge d'EBITA ajusté d'environ 4% en 2023-2024, une croissance organique / Capex en pourcentage du CA entre 2x et 3x, et une reprise de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2023-2024.

Bryan Garnier estime que les chiffres 2023 sont réalistes alors que les objectifs 2024 semblent ambitieux au regard des performances historiques d'Elior et de l'incertitude concernant une éventuelle récession économique. L'analyste relève sa cible de 3,1 à 4,2 euros, sans intégrer l'offre DMS. Il maintient néanmoins sa recommandation 'vendre' en raison de la concentration d'Elior en Europe, de l'absence de GPO et d'une exposition relativement plus élevée au secteur public.