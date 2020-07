Elior : le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019-2020 s'établit à 3.131 ME, en baisse de 19,3 %

Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior Group publie son chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 clos au 30 juin 2020.

Le chiffre d'affaires reflète l'impact du Covid-19, en particulier au troisième trimestre.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019-2020 s'établit à 3.131 ME, en baisse de 19,3% à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période en 2018-2019.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est de 672 ME, en baisse de 46,4% à taux de change et périmètres constants par rapport au troisième trimestre de l'an dernier.

Hors impacts COVID-19, grèves en France et sorties volontaires de contrats de l'exercice passé, la croissance organique des 9 premiers mois de l'exercice 2019-2020 est de +1,6% et de +1,8% pour le troisième trimestre.

La liquidité disponible s'élève à 709 ME au 30 juin 2020 (vs. 917 ME au 31 mars 2020), après le paiement des dividendes, le rachat des actionnaires minoritaires américains et la baisse temporaire du programme de titrisation.

Le taux de rétention est de 92% au 30 juin 2020, en hausse par rapport aux 90% à fin juin 2019.

De nouveaux protocoles et normes sanitaires ont été rapidement mis en place : certification Aenor en Espagne, déploiement du Guide Prévention Covid-19 Elior certifié par la médecine du travail et audité par le laboratoire EUROFINS en France, label Safe Café aux États-Unis...

En France, Elior Services a maintenu 80% de son activité pendant la période de confinement, notamment grâce à sa forte présence en santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad et médico-social).

Elior accélère le déploiement de ses innovations : production sous atmosphère modifiée dans nos cuisines centrales italiennes et enrichissement des fonctionnalités de nos solutions digitales.

Elior prévoit dorénavant un impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires sur l'année inférieur à 30%.

Philippe Guillemot, Directeur Général d'Elior Group, a déclaré :

"Confrontés aux bouleversements de ces derniers mois, nous avons fait face en adaptant rapidement notre organisation, en assurant nos missions d'intérêt général et en accompagnant nos clients dans leurs plans de continuité, puis de reprise d'activités.

La cession d'Areas a renforcé la solidité financière du groupe. La stricte gestion du cash ces derniers mois a permis à Elior de rester solide malgré l'impact de la crise sanitaire sur son chiffre d'affaires. La confiance que nous accordent nos clients, comme en attestent les nombreux contrats gagnés ou renouvelés ces trois derniers mois, conforte la résilience du groupe.

Robuste sur ses fondamentaux de restaurateur et d'opérateur de services responsable, soutenu par l'engagement exceptionnel de ses équipes, Elior garde le cap et se mobilise pour l'avenir en accélérant la mise en oeuvre des projets de son plan stratégique New Elior 2024.

Nous sommes convaincus que cette période exceptionnelle transformera profondément certains de nos marchés, notamment en entreprise. C'est pourquoi, nous sommes déjà pleinement engagés dans la réinvention de nos métiers.

Nos innovations - culinaires, digitales et marketing -, notre agilité pour proposer de nouvelles offres répondant aux nouvelles attentes de nos convives et notre expertise en matière d'hygiène et de sécurité, vont nous permettre de relever les défis à venir en maintenant notre dynamique de développement et de transformation.

Demain, plus encore qu'aujourd'hui, la responsabilité des 110.000 collaboratrices et collaborateurs du Groupe sera de prendre soin de nos clients et de nourrir nos convives dans les écoles, à l'hôpital ou au bureau en respectant nos trois engagements clefs : la santé, l'environnement et le plaisir du goût".