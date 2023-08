Elior : la pression reste de mise

(Boursier.com) — Nouvelle baisse pour Elior dont le titre recule de 2,3% à 2,27 euros, tandis que le broker Bernstein qui est à "sous-performance", a réduit son objectif de 2,5 à 2 euros après le nouvel avertissement sur la marge d'EBITA ajusté de la fin juillet. Sur les trois mois clos en juin, le groupe de restauration collective et de services a pourtant enregistré un chiffre d'affaires de 1,416 MdE, en hausse de 20%, dont une croissance organique de 8,8%. Mais, malgré ce solide trimestre, Elior a été de nouveau contraint de dégrader ses perspectives pour le reste de 2022-2023 et vise désormais : une croissance organique d'au moins 10% contre environ 10% précédemment ; une marge d'EBITA ajusté d'environ 1%, contre le bas de la fourchette précédente de 1,5 à 2% ; et des dépenses d'investissement autour de 1,7% du chiffre d'affaires.

Cette nouvelle dégradation découle d'une inflation qui reste élevée et de surcoûts temporaires liés à des lancements de contrats de restauration collective en France et en Italie... Cette nouvelle dégradation est caractéristique de la faible visibilité sur une activité fortement impactée par l'inflation en reprise managériale, estimait dans une note TP ICAP Midcap.