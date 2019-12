Elior : la marge d'Ebita ajusté stabilisée à 3,6%

Elior : la marge d'Ebita ajusté stabilisée à 3,6%









Crédit photo © Société Elior

(Boursier.com) — Elior a bouclé son exercice sur un chiffre d'affaires en hausse de +0,8 %, dont -0,8 % de croissance organique, à comparer à l'objectif annoncé de -1%. La marge d'Ebita ajusté est stabilisée à 3,6 %, soit une amélioration de 40 points de base au deuxième semestre. Elior souligne la "forte amélioration" du free cash-flow opérationnel à 251 ME en progression de 162 ME sur un an. Enfin, le résultat net des activités poursuivies s'élève ainsi à 68 millions d'euros pour l'exercice 2018-2019, contre -25 millions d'euros en 2017-2018.

Les perspectives 2019-2020 sont "en ligne avec la trajectoire moyen terme" avec une croissance organique de 2%. Une amélioration de la marge d'Ebita ajusté d'au moins 10 points de base et des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires.

Le dividende proposé à la prochaine assemblée générale sera de 0,29 Euro par action, soit un taux de distribution de 50% comparé à 40% en 2017-2018.

L'ambition du Groupe se traduit par des objectifs à moyen terme visant une croissance organique annuelle de 2 à 4 %, une amélioration de la marge d'Ebita ajustée de 10 à 30 points de base par an, des dépenses d'investissement inférieures à 3 % du chiffre d'affaires.