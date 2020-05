Elior : L'Ebita ajusté s'inscrit à 52 ME au S1

(Boursier.com) — Elior Group publie ses résultats du premier semestre de l'exercice fiscal 2019-2020 clos au 31 mars 2020. Le Chiffres du premier semestre est de 2.459 ME, soit une baisse de la croissance en organique de 6,2% par rapport au premier semestre de l'an dernier. L'Ebita ajusté est de 52 ME, à comparer à 122 ME au premier semestre de l'an dernier, dont 1 ME d'impact positif lié à l'application de la norme IFRS 16. L'impact du COVID-19 est estimé à 157 ME sur le chiffre d'affaires et à 70 ME sur l'Ebita ajusté.

Jusqu'à l'apparition de l'épidémie COVID-19, Elior était en bonne voie pour délivrer ses objectifs annuels. Les Liquidités disponibles sont de 917 ME au 31 mars 2020 et le ratio d'endettement net à 2,5x, contre un covenant de 4,5x. Le Covenant "holiday" obtenu, le prochain test se situe fin 2021, sur la base des résultats financiers au 30 septembre 2021.

Elior accélère désormais son plan de transformation avec le renforcement de la discipline de gestion de trésorerie pour minimiser sa consommation de cash et reste réactif pour adapter en continu son organisation aux variations de chiffre d'affaires.

Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, a déclaré : "Je tiens à saluer l'engagement de nos équipes qui sont mobilisées aux côtés de nos clients depuis le début de cette crise, grâce à un dialogue constant. Elles l'ont été, dès le mois de mars, en appui aux personnels soignants et en accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre de leur plan de continuité. Au cours du mois d'avril et début mai, elles ont mené un travail rigoureux de planification pour proposer des solutions sur mesure et évolutives, garantissant à nos collaborateurs, à nos clients et à nos convives un déconfinement en toute sécurité. Dans le cadre d'une reprise d'activité qui s'annonce très progressive dans les écoles et les entreprises, Elior est particulièrement attentif à calibrer son organisation et ses prestations de restauration ou de services pour préserver l'équilibre économique indispensable à la rentabilité de l'entreprise. Dans ce contexte inédit, tout en capitalisant sur son expertise en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, le Groupe mise aussi sur l'agilité et l'innovation, notamment en accélérant sa transformation digitale. Impacté par la crise, Elior reste solide sur ses fondamentaux et fidèle à sa mission : gagner chaque jour la confiance de ses convives en leur garantissant une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement. Restaurateur responsable, Elior entend plus que jamais assurer la vocation sociale propre aux entreprises de restauration collective, qui sont un levier d'action publique efficace pour garantir à tous l'accès à des repas de qualité, qui soient produits dans les meilleures conditions de sécurité alimentaire et proposés à un coût modéré."