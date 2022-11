Elior : L'EBITA ajusté du groupe ressort proche de l'équilibre

(Boursier.com) — Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2021-2022 clos au 30 septembre 2022.

Le Chiffre d'affaires annuel est de 4,45 MdsE, contre 3,69 MdsE en 2020-2021, en croissance organique de 18,3%, dont +9,8% provenant du développement commercial. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est équivalent à 95% de 2018-2019, pré-Covid.

Le Taux de rétention s'affiche à un niveau record de 93,2% au 30 septembre 2022, en nette hausse comparé à 91,4% un an plus tôt. Le Développement commercial net est de 108 ME sur l'exercice 2021 2022 avec une marge d'EBITA ajusté de 4,6%.

L'EBITA ajusté du groupe ressort proche de l'équilibre à -6 ME en excluant les pertes de Preferred Meals aux États-Unis (activité industrielle désormais arrêtée), contre -19 ME l'an dernier sur cette même base.

L'Endettement financier net était de 1.217 ME au 30 septembre 2022, contre 1.108 ME au 30 septembre 2021 et quasi-inchangé au second semestre. La Liquidité disponible au 30 septembre 2022 ressort à 399 ME, contre 437 ME au 30 juin 2022.

Perspectives

- Guidance 2022-2023 :

- Croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8% ;

- Marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2% ;

- Dépenses d'investissement comprises entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires.

- Réaffirmation des ambitions financières à horizon 2024 et des engagements RSE à horizon 2025.

Bernard Gault, président-directeur général d'Elior Group, commente : "L'activité d'Elior rebondit fortement, portée par un excellent dynamisme commercial tout au long de l'année ainsi qu'une hausse de notre taux de rétention. Ces résultats témoignent de l'engagement des équipes pour développer des offres qui répondent aux attentes de nos clients et qui satisfont pleinement nos convives.

Les efforts de renégociation systématique de nos contrats se poursuivent à un rythme soutenu et commencent à porter leurs fruits. Cette démarche continue plus spécifiquement auprès de nos clients du secteur public, surtout en France, afin de trouver des solutions satisfaisantes. Aux États-Unis, la fermeture de Preferred Meals, une activité industrielle trop éloignée de notre coeur de métier et qui pesait très lourdement sur les comptes du Groupe, a été réalisée avec efficacité. Le modèle d'affaires d'Elior, qui se caractérise par une faible intensité capitalistique capable de générer une croissance organique solide, en sort renforcé. Je demeure confiant en notre capacité à retrouver rapidement le chemin d'une croissance rentable, avec la perspective d'une marge opérationnelle supérieure à son niveau d'avant-Covid en 2024.

Enfin, la revue des options stratégiques annoncée le 04 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines. Le Conseil d'administration finalise l'examen de plusieurs scénarios en vue de choisir celui qui optimisera le positionnement stratégique du Groupe et améliorera sa situation financière."