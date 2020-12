Elior : Juliette Van Hove est nommée responsable compliance

(Boursier.com) — Elior Group annonce la nomination de Juliette VAN HOVE au poste de responsable compliance groupe. Sous la direction de Philippe Guillemot, directeur général du groupe, elle sera directement rattachée à Thierry Thonnier, directeur juridique du groupe.

Diplômée en droit international de l'université de Toulouse ainsi qu'en droit et éthique des affaires de l'université de Cergy Pontoise, Juliette VAN HOVE a débuté sa carrière au sein du département Éthique et Responsabilité d'Entreprise du groupe THALES, avant de rejoindre le laboratoire pharmaceutique ELI LILLY AND COMPANY puis le groupe de presse de l'Université de Cambridge en tant que responsable compliance.

Elle a ensuite intégré le cabinet ERNST & YOUNG à Paris où elle a occupé les fonctions de Senior Manager au sein du département Forensic & Integrity Services.

Juliette VAN HOVE a pour mission d'accélérer le déploiement de la stratégie compliance au sein du Groupe.