Elior Group vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 10% pour 2022-2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 2 478 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023, contre 2 239 millions d'euros sur la même période de l'année précédente. Cette augmentation de +10,7 % reflète une croissance organique de +14,1 %, un effet de change favorable +1,8 %, et une variation de périmètre de -5,2 %, liée à l'arrêt de l'activité industrielle de Preferred Meals aux Etats-Unis.

L'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l'exercice est de 41 millions d'euros, comparé à une perte de -16 millions d'euros sur la même période l'an passé. Le taux de marge d'EBITA ajusté ressort à 1,7 %, contre -0,7 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 240 points de base.

Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies correspond à un profit de 30 millions d'euros au premier semestre 2022- 2023, contre une perte de -26 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat net part du Groupe correspond à une perte de -23 millions d'euros, contre une perte de -266 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

Pour ce qui est des perspectives, la croissance organique est attendue plus faible au second semestre qu'au premier. Elle devrait restée portée par le dynamisme commercial et les hausses de prix. En revanche, la croissance des volumes sera moindre, étant donné l'effet de rattrapage Omicron au premier semestre. La baisse de la pression inflationniste sur les denrées alimentaires devrait survenir un peu plus tard qu'initialement anticipée.

En France, les collectivités locales sont peu enclines à accepter des hausses de prix au-delà des clauses d'indexation, malgré la décision du Conseil d'État en septembre 2022 qui en a autorisé le principe, et les recommandations du Gouvernement qui en ont encouragé la pratique. Malgré cela, le Groupe est parvenu à engranger 144 millions d'euros annualisés de renégociations de prix supplémentaires au premier semestre, soit un total cumulé de 283 MEUR au 31 mars.

Derichebourg Multiservices est consolidé par intégration globale à compter du 18 avril 2023 et son intégration au sein d'Elior Group est bien amorcée.

Les anticipations pour l'exercice 2022-2023 s'établissent désormais comme suit :

- Croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 10 %;

- Marge d'EBITA ajusté vers le bas de la fourchette initiale de 1,5 % à 2 %.

- Dépenses d'investissement autour de 1,7 % du chiffre d'affaires.

L'objectif de croissance organique n'est pas impacté par la consolidation de Derichebourg Multiservices (effet périmètre). Les anticipations de marge d'EBITA ajusté et de dépenses d'investissement prennent en compte cette acquisition.