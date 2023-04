Elior Group : sur de nouvelles bases avec l'acquisition de Derichebourg Multiservices

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) d'Elior Group s'est réunie le mardi 18 avril à 10h à la Maison de l'Amérique latine, à Paris. Le quorum global s'est établi à 73,2% et à 64,6% pour les deux premières résolutions ; 1.132 actionnaires ont participé physiquement ou à distance. Les actionnaires ont exprimé un large soutien à l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire proposées par le conseil d'administration d'Elior Group permettant de valider le projet d'acquisition de Derichebourg Multiservices, en particulier :

-L'approbation de l'apport en nature par Derichebourg SA du capital de Derichebourg Multiservices Holding à la société ;

- La création de 80.156.782 actions nouvelles émises au profit de Derichebourg SA en rémunération de l'apport en nature, permettant à Derichebourg SA de porter sa participation dans le capital d'Elior Group de 24,32% à 48,31 % ;

- Des modifications statutaires en lien avec la réalisation de l'apport.

Acquisition de Derichebourg Multiservices

Suite à cette Assemblée, Elior devient un nouveau leader international de la restauration collective et des multiservices avec environ 134.000 collaborateurs, puisque l'Assemble a approuvé l'acquisition de Derichebourg Multiservices à plus de 99%. Avec cette acquisition de Derichebourg Multiservices, Elior Group devient un leader international dans le secteur de la restauration collective et des multiservices. Grâce aux complémentarités des activités d'Elior et de Derichebourg Multiservices, le groupe Elior enrichit significativement son offre dans le secteur très attractif des services, élargit sa clientèle et densifie son maillage territorial, notamment en France, ainsi que son empreinte européenne et mondiale.

Cette acquisition renforce aussi le positionnement stratégique et financier d'Elior Group avec :

- une réduction du levier d'endettement financier de 8,3x à 6,2x en pro forma à fin septembre 2022 ;

- et au minimum 30 millions d'euros de synergies d'Ebitda annuelles récurrentes à l'horizon 2026.

Daniel Derichebourg nommé PDG d'Elior Group

L'Assemblée générale a aussi approuvé la nouvelle gouvernance d'Elior Group, reflétant le renforcement du rôle de Derichebourg SA en tant qu'actionnaire de référence, tout en conférant aux administrateurs indépendants un rôle renforcé dans l'approbation des décisions.

Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée générale, a nommé Daniel Derichebourg président-directeur général d'Elior Group, en remplacement de Bernard Gault. "Je remercie Bernard Gault pour avoir conduit Elior d'une main ferme dans cette période mouvementée de transformation des marchés. Avec cette opération majeure, nous renforçons le profil stratégique et financier d'Elior, en lui apportant de nouvelles expertises, des opportunités de croissance, et un nouvel élan", commente Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group.

Daniel Derichebourg a ensuite nommé Didier Grandpré directeur financier d'Elior Group et membre de son comité exécutif, en remplacement d'Esther Gaide qui quitte le Groupe suite à son souhait personnel de se concentrer désormais sur des mandats non exécutifs. Le périmètre de responsabilités de Didier Grandpré est identique à celui d'Esther Gaide, à l'exception des fonctions juridiques et compliance, sous la responsabilité de Thierry Thonnier, directeur juridique et compliance Groupe, qui rapporte désormais directement à Daniel Derichebourg.

"Je rencontrerai les équipes à partir de demain, et aurai à coeur de mettre en oeuvre les principes qui guident ma vie professionnelle depuis le début : proximité dans les échanges, sens du client, être rentable pour se développer et se désendetter", a précisé Daniel Derichebourg.

Nouvelle gouvernance

Les actionnaires ont également approuvé toutes les résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire proposées par le conseil d'administration d'Elior Group pour renouveler la gouvernance du groupe :

- Nomination de Daniel Derichebourg en qualité d'administrateur ;

- Nomination de Dominique Pélabon en qualité d'administrateur ;

- Renouvellement de Gilles Cojan en qualité d'administrateur ;

- Nomination de Mme Sara Biraschi-Rolland en qualité d'administratrice indépendante ;

- Nomination de Denis Gasquet en qualité d'administrateur indépendant.

La réalisation de l'acquisition de Derichebourg Multiservices s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle gouvernance, respectueuse des meilleurs standards en termes d'équilibre et d'indépendance sur le long terme, permettant ainsi à l'ensemble des parties prenantes de participer au développement et au succès d'Elior Group.

Pour rappel, les points saillants de cette nouvelle gouvernance de long terme sont les suivants :

- un conseil d'administration de 12 membres qualifiés, dont 5 représentants de Derichebourg SA, 5 indépendants et 2 représentants les salariés ;

- une majorité renforcée de 8 administrateurs sur 12, dont la majorité des administrateurs indépendants pour les décisions les plus importantes ;

- un processus de sélection des administrateurs indépendants exclusivement menée par les administrateurs indépendants ;

- une limitation des droits de vote de Derichebourg SA à 30% en assemblée générale sur toute résolution concernant les administrateurs indépendants ;

- un engagement de maintien de la participation de Derichebourg SA à 48,3%.

Nouveau conseil d'administration

La composition du conseil d'administration d'Elior Group s'établit donc désormais ainsi :

- Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group ;

- Abderaman El Aoufir, administrateur représentant de Derichebourg SA ;

- Mme Catherine Ottaway, administratrice représentante de Derichebourg Environnement ;

- Dominique Pélabon, administrateur nommé sur proposition de Derichebourg SA ;

- Gilles Cojan, administrateur renouvelé sur proposition de Derichebourg SA ;

- Gilles Auffret, administrateur indépendant référant ;

- Mme Sara Biraschi-Rolland, administratrice indépendante ;

- Denis Gasquet, administrateur indépendant ;

- Mme Inés Cuatrecasas, administratrice indépendante représentant Emesa Private Equity ;

- Mme Virginie Duperat-Vergne, administratrice indépendante représentant FSP ;

-Mme Rosa Maria Alves, administratrice représentant les salariés ;

- Luc Lebaupin, administrateur représentant les salariés.

Constitution des Comités

Enfin, le conseil d'administration a aussi entériné la composition de ses différents comités qui s'établit comme suit :

- Comité des nominations et des rémunérations (CNR) : Gilles Auffret (président) ; Mme Rose-Marie Alves ; Mme Inès Cuatrecasas ; Abderrahmane El Aoufir ; Denis Gasquet.

- Comité d'audit : Mme Virginie Duperat-Vergne (représentant FSP, présidente) ; Gilles Auffret ; Gilles Cojan.

- Comité RSE : Denis Gasquet, président ; Mme Sara Biraschi-Rolland ; Luc Lebaupin ; Mme Catherine Ottaway.