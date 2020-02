Elior Group s'associe à Foodvisor

Elior Group s'associe à Foodvisor









Crédit photo © Elior

(Boursier.com) — Elior déploie dans ses restaurants une solution innovante de reconnaissance visuelle des plateaux repas lors du passage en caisse. En association avec la startup française Foodvisor, via sa filiale Trayvisor, le Groupe utilise l'intelligence artificielle pour limiter le temps d'attente dans ses restaurants et améliorer l'expérience des convives.

Développée en partenariat avec Foodvisor, acteur leader de la reconnaissance d'image et de calcul d'informations nutritionnelles par intelligence artificielle, la solution fluidifie le passage en caisse et permet aux hôtes et aux hôtesses de caisse de consacrer plus de temps à l'accueil et au service des convives. En s'appuyant sur des algorithmes utilisant l'apprentissage automatique, les plats présents sur le plateau sont reconnus lors du passage en caisse. La solution, équipée de caméra, reconnaît instantanément chaque plat ou produit, lui associe un prix et génère immédiatement un ticket de caisse au format papier ou numérique, via l'application TimeChef.

L'ambition du groupe Elior et de Foodvisor est de fournir un suivi nutritionnel personnalisé et de le proposer à chaque convive, grâce à l'analyse automatique de la composition de son plateau.

"Cette innovation technologique est une contribution majeure au bien - être de nos convives : un parcours simplifié dans le restaurant, c'est plus de temps et de sérénité pour apprécier pleinement la qualité des repas. Après plusieurs mois de tests concluants dans un restaurant en région parisienne, nous déployons désormais cette innovation dans nos restaurants depuis septembre 2019", explique Frédéric Galliath, directeur général du marché entreprises d'Elior France.

"Nous sommes très heureux d'accompagner Elior dans l'amélioration du bien - être de ses convives, en mettant à disposition notre savoir - faire technologique unique développé grâce à n otre communauté de plus de 2,5 millions d'utilisateurs. L'encaissement automatique via notre spin - off Trayvisor est pour nous la première étape vers un accompagnement nutritionnel personnalisé du convive, grâce à l'analyse de la composition nutritionnelle exacte de son plateau", souligne Charles Boes, co-fondateur de Foodvisor.