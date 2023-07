Elior Group : révision des perspectives de marge d'EBITA ajusté

(Boursier.com) — Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, clos au 30 juin 2023. Le CA du troisième trimestre est de 1.416 ME, en hausse de 20% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, dont une croissance organique de +8,8%. L'Effet volume est de +2,4%, tandis que l'effet prix ressort à +5,2% et le développement commercial net monte de 3,1%. Le groupe souligne l'effet périmètre de +12%, l'arrêt de Preferred Meals ayant été largement compensé par l'intégration de Derichebourg Multiservices. L'effet change ressort à -0,8%.

Le Chiffre d'affaires sur 9 mois s'inscrit à 3.894 ME, en croissance organique de +12,3%. Le Taux de rétention au 30 juin 2023 est de 91,9%, quasi-inchangé contre 92% au 30 juin 2022, ce taux atteint 93,4% en excluant les sorties volontaires de contrats. Les liquidité disponible étaient de 347 ME à fin juin 2023, contre 394 ME à fin mars 2023.

Révision des perspectives pour l'exercice fiscal 2022-2023 :

Croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 10% ;

Marge d'EBITA ajusté d'environ 1% ;

Dépenses d'investissement autour de 1,7% du chiffre d'affaires.

Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group, commente : "La croissance organique reste soutenue au troisième trimestre, portée par des hausses de volumes et de prix ainsi qu'un développement commercial net positif. L'inflation semble ne plus progresser mais demeure cependant élevée. Nos marges sont par ailleurs impactées temporairement par des coûts de démarrage plus importants que prévu sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective, en Italie et en France. L'intégration de Derichebourg Multiservices progresse bien et renforce ma confiance dans l'objectif de synergies fixé initialement. Au-delà, j'ai décidé d'intensifier et d'accélérer la refonte de notre organisation, tant au niveau des structures que des opérations. A date, en France, nous avons déjà initié des réductions de coûts récurrentes évaluées à 24 millions d'euros par an. Après ces trois premiers mois à la tête d'Elior, je reste très confiant. Le potentiel de redressement s'avère supérieur à celui que j'avais identifié initialement."