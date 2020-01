Elior Group : perspectives annuelles confirmées, malgré les grèves

(Boursier.com) — Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie son chiffre d'affaires au 31 décembre 2019, pour le 1er trimestre de l'exercice 2019-2020. Il ressort en ligne avec les objectifs de la direction, à savoir à 1.308 millions d'euros sur trois mois, en recul de 0,7% par rapport à l'exercice précédent. La croissance organique s'établit à -1,8%. Elle aurait été de -1,1% sans l'impact des mouvements sociaux en France, estimé à 9 millions d'euros au mois de décembre. Le taux de rétention global est de 92%, contre 91% l'an dernier.

Les perspectives 2019-2020 sont confirmées, en ligne avec la trajectoire de croissance à moyen terme, avec une croissance organique de 2%, une amélioration de la marge d'EBITA ajusté d'au moins 10 points de base et des dépenses d'investissement inférieures à 3% du chiffre d'affaires

Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, commente : "La performance d'Elior Group au 1er trimestre est solide et vient plus que compenser l'impact des mouvements sociaux en France. Elior Group maintient ainsi le cap de son redressement et confirme l'ensemble de ses objectifs annuels. Notre plan stratégique New Elior 2024 vise une croissance durable et profitable en veillant à un développement sélectif. Ce plan porte aujourd'hui ses fruits comme l'illustrent la signature d'un contrat majeur gagné en Italie auprès de Trenitalia, ainsi que la bonne dynamique commerciale constatée en France, en Espagne et aux États-Unis. Cette dynamique témoigne de l'expertise du Groupe et de sa capacité à conquérir de nouveaux marchés attractifs, tant en restauration collective que dans nos activités de Services. Elior Group continue de miser fortement sur l'innovation pour renforcer la valeur de ses offres au plus grand bénéfice de ses clients et de ses convives auxquels chaque jour le Groupe s'efforce d'apporter des solutions de restauration saines, plus respectueuses de l'environnement et qui restent plus que jamais des moments de plaisir. Les équipes d'Elior Group sont entièrement mobilisées dans la mise en oeuvre de notre plan stratégique et la réalisation de nos objectifs à court et moyen termes."